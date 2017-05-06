Матч завершен
Арсенал
Тула
Бурмистров 37
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
6 мая 2017, 16:30 МСК
6.05.2017, 16:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
78
Максимов
Илья Максимов
64
26
Думбия
Мусса Думбия
85
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
37'
37'
50
19
Расич
Федерико Расич
90
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
14
Хагуш
Анри Хагуш
51
Иванов
Иван Иванов
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
84
Власов
Олег Власов
20
Стеклов
Вадим Стеклов
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
63
Шевченко
Игорь Шевченко
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
71
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
82
14
Полоз
Дмитрий Полоз
90
20
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Терентьев
Денис Терентьев
8
Киреев
Игорь Киреев
18
Могилевец
Павел Могилевец