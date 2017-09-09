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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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ЧГК
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Юсупов 7
Калачев 85
2:2
Матч завершен
Арсенал
Тула
Джорджевич 32
Джорджевич 70
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
9 сент. 2017, 16:30 МСК
9.09.2017, 16:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
5
Бобен
Матия Бобен
90
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
8
Киреев
Игорь Киреев
73
7
Юсупов
Артур Юсупов
7'
7'
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
12
Ионов
Алексей Ионов
65
2
Калачев
Тимофей Калачев
85'
85'
90
22
Дядюн
Владимир Дядюн
59
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
31
Абаев
Илья Абаев
16
Макеев
Евгений Макеев
91
Устинов
Виталий Устинов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
10
Зуев
Александр Зуев
20
Маер
Жан Маер
11
Бухаров
Александр Бухаров
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
32'
70'
32', 70'
78
21
Альварес
Виктор Альварес
90
77
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
87
Максимов
Илья Максимов
71
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич
10
Кангва
Эванс Кангва