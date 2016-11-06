Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ерохин 26
Азмун 36
Полоз 86
Ерохин 90
4:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Бурмистров 8
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
6 нояб. 2016, 17:00 МСК
6.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
26'
90'
26', 90'
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
86'
86'
90
20
Азмун
Сердар Азмун
36'
36'
86
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
77
Медведев
Никита Медведев
3
Гуйе
Папа Гуйе
5
Терентьев
Денис Терентьев
9
Григорьев
Максим Григорьев
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
2
Ершов
Иван Ершов
71
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
78
Максимов
Илья Максимов
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
8'
8'
90
Запасные
77
Фильцов
Александр Фильцов
31
Березин
Алексей Березин
71
Денисов
Александр Денисов
4
Айдов
Дмитрий Айдов
8
Шешуков
Александр Шешуков
28
Рыжков
Владислав Рыжков
84
Власов
Олег Власов
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
16
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
11
Аппаев
Хызыр Аппаев