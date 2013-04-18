Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
( 4 : 3)
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Кубок России, 1/4 финала

Кубок России,

1/4 финала

Россия
18 апр. 2013, 17:00 МСК
18.04.2013, 17:00 МСК
четверг
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
0
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
0
Беляев
Максим Беляев
90
0
Дьяков
Виталий Дьяков
90
0
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
99
0
Шешуков
Александр Шешуков
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Канга
Каку Гуелор Канга
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Лазович
Данко Лазович
25
Запасные
0
Заболотный
Николай Заболотный
0
Кисенков
Владимир Кисенков
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Стариков
Евгений Стариков
0
Полоз
Дмитрий Полоз
0
Николич
Неманья Николич
Ахмат
мин
0
Амельченко
Антон Амельченко
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
113
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Коморовски
Марцин Коморовски
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Рыбус
Мацей Рыбус
90
0
Адилсон
Адилсон
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Маурисио
Маурисио
102
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
58
Запасные
0
Межиев
Арби Межиев
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
0
Ояла
Юхани Ояла
0
Кацаев
Адлан Кацаев
0
Пирис
Факундо Пирис
0
Аилтон
Аилтон
0
Митришев
Магомед Митришев