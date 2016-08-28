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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Балай 33
Анхель 35
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Уциев 31
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
28 авг. 2016, 19:15 МСК
28.08.2016, 19:15 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
40
Уциев
Ризван Уциев
31'
31'
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
72
23
Пирис
Факундо Пирис
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
35'
35'
90
19
Иванов
Олег Иванов
80
95
Митришев
Магомед Митришев
65
18
Балай
Беким Балай
33'
33'
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
20
Торже
Габриэль Торже
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
8
Кен
Педро Кен
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
42
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
8
Киреев
Игорь Киреев
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
82
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
75
20
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
69
Ковалев
Никита Ковалев
0
Ярошенко
Валерий Ярошенко
10
Думбия
Мусса Думбия
71
Вебер
Дмитрий Вебер
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
14
Полоз
Дмитрий Полоз