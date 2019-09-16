Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Байрамян 54
Норманн 65
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Роши 19
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
16 сент. 2019, 20:30 МСК
16.09.2019, 20:30 МСК
понедельник
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
54'
54'
82
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
77
17
Норманн
Матиас Норманн
65'
65'
90
Запасные
46
Попов
Денис Попов
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
4
Ведерников
Данила Ведерников
15
Глебов
Данил Глебов
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
Ахмат
мин
40
Уциев
Ризван Уциев
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
80
19
Иванов
Олег Иванов
90
7
Митришев
Магомед Митришев
66
15
Семенов
Андрей Семенов
90
21
Роши
Одисе Роши
19'
19'
90
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
23
Швец
Антон Швец
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
10
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
77
Бериша
Бернард Бериша
22
Садулаев
Лечи Садулаев
59
Харин
Евгений Харин
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
18
Понсе
Андрес Понсе