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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Мбенг 50
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
4 нояб. 2017, 19:00 МСК
4.11.2017, 19:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Роши
Одисе Роши
85
23
Швец
Антон Швец
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
50'
50'
73
8
Лео
Лео
78
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
2
Родолфо
Родолфо
10
Кадыров
Халид Кадыров
70
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Балай
Беким Балай
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
16
Макеев
Евгений Макеев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
10
Зуев
Александр Зуев
54
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
20
Маер
Жан Маер
90
12
Ионов
Алексей Ионов
80
11
Бухаров
Александр Бухаров
70
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Бобен
Матия Бобен
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Думбия
Мусса Думбия
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов