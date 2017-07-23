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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Садаев 55
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
23 июля 2017, 20:00 МСК
23.07.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
91
Устинов
Виталий Устинов
80
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
20
Маер
Жан Маер
64
2
Калачев
Тимофей Калачев
71
11
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
5
Бобен
Матия Бобен
10
Зуев
Александр Зуев
17
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
22
Дядюн
Владимир Дядюн
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
65
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
95
Митришев
Магомед Митришев
76
18
Балай
Беким Балай
46
8
Лео
Лео
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Плиев
Заурбек Плиев
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
52
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Бериша
Бернард Бериша
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
55'
93
Ахъядов
Апти Ахъядов