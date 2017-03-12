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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
12 марта 2017, 19:00 МСК
12.03.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
88
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
8
Киреев
Игорь Киреев
73
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
73
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
90
20
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
97
Гошев
Евгений Гошев
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
4
Гранат
Владимир Гранат
2
Калачев
Тимофей Калачев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
18
Могилевец
Павел Могилевец
21
Сорокин
Андрей Сорокин
11
Бухаров
Александр Бухаров
33
Девич
Марко Девич
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
3
Гьембер
Норберт Гьембер
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
77
Бериша
Бернард Бериша
78
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
21
Роши
Одисе Роши
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
18
Балай
Беким Балай
88
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
23
Пирис
Факундо Пирис
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг