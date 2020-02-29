Матч завершен
Ахмат
Грозный
Роши 49
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Шомуродов 45
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
29 февр. 2020, 19:00 МСК
29.02.2020, 19:00 МСК
суббота
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
3
Ненахов
Максим Ненахов
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
90
21
Роши
Одисе Роши
49'
49'
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
14
Раванелли
Раванелли
46
59
Харин
Евгений Харин
73
29
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
40
Уциев
Ризван Уциев
4
Анхель
Вилькер Анхель
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
19
Иванов
Олег Иванов
95
Кадыров
Халид Кадыров
11
Исмаэл
Исмаэл
7
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
18
Понсе
Андрес Понсе
27
Визеу
Фелипе Визеу
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
45'
45'
90
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
4
Ведерников
Данила Ведерников
15
Глебов
Данил Глебов
51
Черкес
Евгений Черкес
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
73
Ливаднов
Евгений Ливаднов