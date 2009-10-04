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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 37
Тотти 63
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лавесси 25
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
4 окт. 2009, 16:00 МСК
4.10.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
23
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Андреолли
Марко Андреолли
90
0
Мотта
Марко Мотта
10
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Черчи
Алессио Черчи
46
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
0
Тотти
Франческо Тотти
37'
63'
37', 63'
90
Запасные
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Фати
Рикардо Фати
0
Греко
Леандро Греко
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Датоло
Хесус Датоло
81
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
69
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
89
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
25'
25'
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Суньига
Камило Суньига
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Пациенца
Микеле Пациенца
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Денис
Херман Денис