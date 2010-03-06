Матч завершен
Рома
Рим
0:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 27 тур

Серия А,

27 тур

Италия
6 марта 2010, 22:45 МСК
6.03.2010, 22:45 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
58
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
Запасные
0
Дони
Дони
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Мотта
Марко Мотта
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Тони
Лука Тони
0
Менез
Жереми Менез
0
Черчи
Алессио Черчи
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Антонини
Лука Антонини
71
0
Бонера
Даниэле Бонера
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Фламини
Матье Фламини
72
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
77
Запасные
0
Дида
Дида
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
0
Индзаги
Филиппо Индзаги