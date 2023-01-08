Милан - Рома: 08 января 2023 смотреть онлайн
Милан
Милан
-:-

Милан - Рома: 08 января 2023 смотреть онлайн

Рома
Рим
Серия А, 17 тур

Серия А,

Италия
8 янв. 2023, -:- МСК
8.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

06.01.2022 06 янв. 2022 чт 20:30
Милан
3 : 1
Рома
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 20:30
Милан
3
Рома
1
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 22:45
Рома
1
Милан
2
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1
Милан
2
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:45
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:45
Милан
3
Рома
3
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:15
Милан
2 : 0
Рома
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:15
Милан
2
Рома
0
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
Рома
2 : 1
Милан
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
Рома
2
Милан
1
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:30
Рома
1 : 1
Милан
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:30
Рома
1
Милан
1
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 21:30
Милан
2 : 1
Рома
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 21:30
Милан
2
Рома
1
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 22:45
Рома
0 : 2
Милан
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 22:45
Рома
0
Милан
2
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 19:00
Милан
0 : 2
Рома
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 19:00
Милан
0
Рома
2
07.05.2017 07 мая 2017 вс 21:45
Милан
1 : 4
Рома
07.05.2017 07 мая 2017 вс 21:45
Милан
1
Рома
4
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 23:00
Рома
1 : 0
Милан
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 23:00
Рома
1
Милан
0
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Милан
1 : 3
Рома
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Милан
1
Рома
3
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:45
Рома
1 : 1
Милан
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:45
Рома
1
Милан
1
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:45
Милан
2 : 1
Рома
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:45
Милан
2
Рома
1
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 22:45
Рома
0 : 0
Милан
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 22:45
Рома
0
Милан
0
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 21:45
Рома
2 : 0
Милан
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 21:45
Рома
2
Милан
0
16.12.2013 16 дек. 2013 пн 22:45
Милан
2 : 2
Рома
16.12.2013 16 дек. 2013 пн 22:45
Милан
2
Рома
2
12.05.2013 12 мая 2013 вс 21:45
Милан
0 : 0
Рома
12.05.2013 12 мая 2013 вс 21:45
Милан
0
Рома
0
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 22:45
Рома
4 : 2
Милан
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 22:45
Рома
4
Милан
2

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