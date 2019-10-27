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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 38
Дзаньоло 58
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Эрнандес 55
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
27 окт. 2019, 20:00 МСК
27.10.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
9
Джеко
Эдин Джеко
38'
38'
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
58'
58'
90
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
63
Фузато
Даниэль Фузато
18
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
Милан
мин
20
Билья
Лукас Билья
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
8
Сусо
Сусо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
55'
55'
90
17
Леау
Рафаэль Леау
90
39
Пакета
Лукас Пакета
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
2
Калабрия
Давиде Калабрия
46
Габбиа
Маттео Габбиа
43
Дуарте
Лео Дуарте
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
9
Пентек
Кшиштоф Пентек