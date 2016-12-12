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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 62
1:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
12 дек. 2016, 23:00 МСК
12.12.2016, 23:00 МСК
понедельник
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
62'
62'
90
13
Перес
Бруно Перес
42
9
Джеко
Эдин Джеко
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
77
Греко
Стефано Греко
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
17
Сек
Мустафа Сек
30
Жерсон
Жерсон
53
Спиноцци
Эмануэле Спиноцци
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
7
Итурбе
Хуан Итурбе
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
66
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
84
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
72
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
4
Эли
Родриго Эли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
15
Гомес
Густаво Гомес
23
Соса
Хосе Соса
14
Фернандес
Матиас Фернандес
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
7
Адриано
Луис Адриано