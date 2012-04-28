Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 47
Гризманн 70
Агиррече 83
3:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
28 апр. 2012, 19:00 МСК
28.04.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
82
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
65
0
Вела
Карлос Вела
69
0
Гризманн
Антуан Гризманн
70'
47'
70', 47'
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Агиррече
Иманол Агиррече
83'
0
Ифран
Диего Ифран
Расинг
мин
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Сисма
Доминго Сисма
61
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
74
0
Самперио
Хаиро Самперио
90
0
Акоста
Лаутаро Акоста
90
0
Луке
Хулиан Луке
47
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
90
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Гульон
Маркос Гульон
0
Риверо
Энрике Риверо
0
Мунитис
Педро Мунитис
0
Стуани
Кристиан Стуани