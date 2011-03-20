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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Кеннеди 43
Дос Сантос 77
2:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 72
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
20 марта 2011, 19:00 МСК
20.03.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Барба
Осмар Барба
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
78
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
43'
43'
84
0
Розенберг
Маркус Розенберг
46
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
77'
77'
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Луке
Хулиан Луке
0
Боладо
Иван Боладо
0
Ариэль
Ариэль
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
60
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
83
0
Тамудо
Рауль Тамудо
60
0
Гризманн
Антуан Гризманн
72'
72'
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Ривас
Диего Ривас
0
Сутил
Пако Сутил
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
0
Ифран
Диего Ифран