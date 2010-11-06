Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Льоренте 7
1:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
6 нояб. 2010, 22:00 МСК
6.11.2010, 22:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
84
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
54
0
Ривас
Диего Ривас
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
7'
7'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
78
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
0
Агиррече
Иманол Агиррече
0
Вигуэра
Борха Вигуэра
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
41
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
68
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
0
Ариэль
Ариэль
57
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Боладо
Иван Боладо