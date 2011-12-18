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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
18 дек. 2011, 21:45 МСК
18.12.2011, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
69
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Колса
Гонсало Колса
41
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
59
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Акоста
Лаутаро Акоста
0
Кеннеди
Кеннеди
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
60
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Вела
Карлос Вела
83
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
73
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Марига
Макдональд Марига
0
Прието
Хаби Прието
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Ифран
Диего Ифран