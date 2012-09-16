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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мартинес 55
Вела 61
2:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
16 сент. 2012, 20:50 МСК
16.09.2012, 20:50 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
55'
55'
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
78
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
61'
61'
85
0
Агиррече
Иманол Агиррече
83
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Рос
Хави Рос
0
Фукс
Виктор Фукс
0
Ифран
Диего Ифран
0
Нанизаямо
Джонатан Нанизаямо
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Бабович
Стефан Бабович
75
0
Сукулини
Франко Сукулини
63
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Хосе Мари
Хосе Мари
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Ориоль
Эду Ориоль
664
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
0
Ромарик
Ромарик
0
Апоньо
Апоньо
0
Родригес
Виктор Родригес
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Аламо
Хави Аламо