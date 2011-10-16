Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 11
Поштига 49
2:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
16 окт. 2011, 17:00 МСК
16.10.2011, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
72
0
Матеос
Давид Матеос
65
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Баррера
Пабло Баррера
66
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
11'
49'
11', 49'
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Микаэл
Рубен Микаэл
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Лакрус
Кевин Лакрус
0
Орти
Хорхе Орти
Реал Сосьедад
мин
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
69
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Бергара
Маркел Бергара
46
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
68
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Марига
Макдональд Марига
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Гризманн
Антуан Гризманн