Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 11
Поштига 49
2:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
16 окт. 2011, 17:00 МСК
16.10.2011, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
72
0
Матеос
Давид Матеос
65
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Баррера
Пабло Баррера
66
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
11'
49'
11', 49'
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Микаэл
Рубен Микаэл
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Лакрус
Кевин Лакрус
0
Орти
Хорхе Орти
Реал Сосьедад
мин
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
69
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Бергара
Маркел Бергара
46
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
68
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Марига
Макдональд Марига
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Гризманн
Антуан Гризманн