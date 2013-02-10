Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Апоньо 90
1:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 11
Агиррече 32
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
10 февр. 2013, 19:00 МСК
10.02.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Эрнандес
Эктор Эрнандес
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
28
0
Апоньо
Апоньо
90'
90'
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
72
0
Родригес
Виктор Родригес
46
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
0
Рочина
Рубен Рочина
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Родри
Родри
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
89
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
78
0
Вела
Карлос Вела
73
0
Гризманн
Антуан Гризманн
11'
11'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
32'
32'
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Рос
Хави Рос