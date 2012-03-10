Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 19
Вела 22
Агиррече 40
3:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 27 тур

Примера,

27 тур

Испания
10 марта 2012, 20:00 МСК
10.03.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Прието
Хаби Прието
71
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
75
0
Вела
Карлос Вела
22'
22'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
40'
19'
40', 19'
79
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Ифран
Диего Ифран
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Абрахам
Абрахам
53
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Микаэл
Рубен Микаэл
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
63
0
Аранда
Карлос Аранда
90
0
Ориоль
Эду Ориоль
73
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Дуймович
Томислав Дуймович
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Орти
Хорхе Орти