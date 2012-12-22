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Осасуна VS Гранада
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Осасуна - Гранада: 22 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Осасуна
Памплона
1:2
Осасуна - Гранада: 22 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
22 дек. 2012, 22:00 МСК
22.12.2012, 22:00 МСК
суббота
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
3
Крус
Хуан Крус
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
2
Видаль
Игнасио Видаль
7
Джони
Джони
24
Торро
Лукас Торро
8
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Барха
Энрике Барха
16
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
6
Ойер
Ойер
-
4
Гарсия
Унаи Гарсия
-
39
Санчес
Мануэль Санчес
-
10
Торрес
Роберто Торрес
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Адриан
Адриан
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
9
Авила
Луис Авила
-
19
Гальего
Энрик Гальего
-
15
Jonas Ramalho
Jonas Ramalho
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
16:00
Осасуна
3 : 1
Гранада
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
16:00
Осасуна
3
Гранада
1
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
Гранада
2 : 0
Осасуна
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
Гранада
2
Осасуна
0
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
Осасуна
0
Гранада
3
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
Гранада
1 : 0
Осасуна
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
Гранада
1
Осасуна
0
13.05.2017
13 мая 2017
сб
19:30
Осасуна
2 : 1
Гранада
13.05.2017
13 мая 2017
сб
19:30
Осасуна
2
Гранада
1
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
20:30
Гранада
1 : 1
Осасуна
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
20:30
Гранада
1
Осасуна
1
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
23:00
Осасуна
2 : 0
Гранада
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
23:00
Осасуна
2
Гранада
0
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
23:00
Гранада
1 : 0
Осасуна
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
23:00
Гранада
1
Осасуна
0
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
22:00
Гранада
0 : 0
Осасуна
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
22:00
Гранада
0
Осасуна
0
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
22:00
Осасуна
1 : 2
Гранада
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
22:00
Осасуна
1
Гранада
2
18.05.2013
18 мая 2013
сб
21:00
Гранада
3 : 0
Осасуна
18.05.2013
18 мая 2013
сб
21:00
Гранада
3
Осасуна
0
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
22:00
Осасуна
1 : 2
Гранада
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
22:00
Осасуна
1
Гранада
2
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Гранада
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
20:00
Осасуна
2
Гранада
1
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
19:00
Гранада
1 : 1
Осасуна
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
19:00
Гранада
1
Осасуна
1
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