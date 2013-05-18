Гранада - Осасуна: 18 мая 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гранада
Гранада
3:0

Гранада - Осасуна: 18 мая 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
18 мая 2013, 21:00 МСК
18.05.2013, 21:00 МСК
суббота
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
3
Крус
Хуан Крус
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
2
Видаль
Игнасио Видаль
7
Джони
Джони
24
Торро
Лукас Торро
8
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Барха
Энрике Барха
16
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
6
Ойер
Ойер
-
4
Гарсия
Унаи Гарсия
-
39
Санчес
Мануэль Санчес
-
10
Торрес
Роберто Торрес
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Адриан
Адриан
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
9
Авила
Луис Авила
-
19
Гальего
Энрик Гальего
-
15
Jonas Ramalho
Jonas Ramalho
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 16:00
Осасуна
3 : 1
Гранада
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 16:00
Осасуна
3
Гранада
1
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Гранада
2 : 0
Осасуна
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Гранада
2
Осасуна
0
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:00
Осасуна
0
Гранада
3
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 22:00
Гранада
1 : 0
Осасуна
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 22:00
Гранада
1
Осасуна
0
13.05.2017 13 мая 2017 сб 19:30
Осасуна
2 : 1
Гранада
13.05.2017 13 мая 2017 сб 19:30
Осасуна
2
Гранада
1
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 20:30
Гранада
1 : 1
Осасуна
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 20:30
Гранада
1
Осасуна
1
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 23:00
Осасуна
2 : 0
Гранада
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 23:00
Осасуна
2
Гранада
0
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 23:00
Гранада
1 : 0
Осасуна
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 23:00
Гранада
1
Осасуна
0
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 22:00
Гранада
0 : 0
Осасуна
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 22:00
Гранада
0
Осасуна
0
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 22:00
Осасуна
1 : 2
Гранада
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 22:00
Осасуна
1
Гранада
2
18.05.2013 18 мая 2013 сб 21:00
Гранада
3 : 0
Осасуна
18.05.2013 18 мая 2013 сб 21:00
Гранада
3
Осасуна
0
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 22:00
Осасуна
1 : 2
Гранада
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 22:00
Осасуна
1
Гранада
2
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 20:00
Осасуна
2 : 1
Гранада
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 20:00
Осасуна
2
Гранада
1
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 19:00
Гранада
1 : 1
Осасуна
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 19:00
Гранада
1
Осасуна
1

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