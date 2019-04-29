Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Алвеш 78
1:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Джорджевич 62
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
29 апр. 2019, 17:00 МСК
29.04.2019, 17:00 МСК
понедельник
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
88
Галаджан
Артем Галаджан
69
13
Терехов
Сергей Терехов
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
60
Козлов
Савелий Козлов
85
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
77
Маляров
Никита Маляров
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
91
Фролов
Евгений Фролов
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
78'
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
Арсенал
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
74
5
Кадири
Мохаммед Кадири
90
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
62'
62'
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
50
Шамов
Егор Шамов
71
Денисов
Александр Денисов
13
Володько
Максим Володько
17
Аджоев
Гурам Аджоев
80
Ивакин
Ярослав Ивакин
22
Лесовой
Даниил Лесовой
10
Кангва
Эванс Кангва
45
Ожегович
Огнен Ожегович