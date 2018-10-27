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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Мирзов 42
Джорджевич 64
2:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Терехов 61
Попович 76
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
27 окт. 2018, 16:30 МСК
27.10.2018, 16:30 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
75
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
42'
42'
64
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
5
Кадири
Мохаммед Кадири
90
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
66
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
64'
64'
90
Запасные
50
Шамов
Егор Шамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
33
Сокол
Артем Сокол
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
80
Ивакин
Ярослав Ивакин
22
Лесовой
Даниил Лесовой
10
Кангва
Эванс Кангва
45
Ожегович
Огнен Ожегович
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
61'
61'
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
55
10
Попович
Денис Попович
76'
76'
88
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
9
Козлов
Андрей Козлов
72
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
15
Андреев
Дмитрий Андреев
31
Шахов
Виталий Шахов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
23
Бреев
Сергей Бреев
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан