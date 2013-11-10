Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Александр Головин
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
Англия
США
Косово
Испания
Ирландия
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
Локомотив
ЦСКА
Зенит
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Арсенал
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
ФНЛ
Арсенал VS Оренбург
Поделиться:
Арсенал - Оренбург: 10 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Арсенал
Тула
2:0
Арсенал - Оренбург: 10 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 23 тур
ФНЛ,
23 тур
Россия
10 нояб. 2013, 16:00 МСК
10.11.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
07.03.2020
07 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
07.03.2020
07 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
2
Арсенал
0
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2
Оренбург
1
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
17:00
Оренбург
1 : 1
Арсенал
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
17:00
Оренбург
1
Арсенал
1
06.03.2019
06 марта 2019
ср
19:00
Арсенал
1 : 1
Оренбург
06.03.2019
06 марта 2019
ср
19:00
Арсенал
1
Оренбург
1
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
16:00
Оренбург
2 : 4
Арсенал
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
16:00
Оренбург
2
Арсенал
4
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Оренбург
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Арсенал
2
Оренбург
2
04.03.2017
04 марта 2017
сб
14:00
Оренбург
3 : 0
Арсенал
04.03.2017
04 марта 2017
сб
14:00
Оренбург
3
Арсенал
0
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
Арсенал
0
Оренбург
0
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
Оренбург
4 : 1
Арсенал
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
Оренбург
4
Арсенал
1
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Арсенал
0 : 3
Оренбург
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Арсенал
0
Оренбург
3
03.03.2015
03 марта 2015
вт
18:00
Арсенал
0 : 1
Оренбург
03.03.2015
03 марта 2015
вт
18:00
Арсенал
0
Оренбург
1
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
16:00
Арсенал
2 : 0
Оренбург
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
16:00
Арсенал
2
Оренбург
0
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
Оренбург
2 : 2
Арсенал
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
Оренбург
2
Арсенал
2
Новости
ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник
4
#Саломон Рондон
13 марта, 16:49
4
Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком
#Александр Ломовицкий
13 марта, 15:58
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
«Зенит» вылетел из-за странного гола. Ловрен спасал команду, но привез пенальти
#Деян Ловрен
20 февраля, 18:58
ФИФА пожизненно забанила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче и получал деньги в машине
2
#Дмитрий Айдов
16 ноября 2020, 22:55
2
#
Новости матча
«Арсенал» прервал серию из десяти матчей без побед. Ломовицкий забивал в двух победных играх
13 марта, 15:57
«Арсенал» не забивал в РПЛ семь матчей подряд. В игре с ЦСКА – два гола за первый тайм
13 марта, 14:53
Фернандес травмировался в матче с «Арсеналом». Ломовицкий наступил ему на лицо
13 марта, 14:34
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
27 февраля, 20:52
На стадионе «Зенита» запустили политический тег. Это поддержка ветерана Артеменко в деле против Навального
21 февраля, 01:39
«Арсенал» обыграл «Зенит» и прошел в четвертьфинал Кубка России
20 февраля, 19:05