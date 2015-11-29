Оренбург - Арсенал: 29 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Оренбург
Оренбург
4:1

Оренбург - Арсенал: 29 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
29 нояб. 2015, 13:00 МСК
29.11.2015, 13:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

07.03.2020 07 марта 2020 сб 14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
07.03.2020 07 марта 2020 сб 14:00
Оренбург
2
Арсенал
0
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:30
Арсенал
2
Оренбург
1
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 17:00
Оренбург
1 : 1
Арсенал
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 17:00
Оренбург
1
Арсенал
1
06.03.2019 06 марта 2019 ср 19:00
Арсенал
1 : 1
Оренбург
06.03.2019 06 марта 2019 ср 19:00
Арсенал
1
Оренбург
1
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 16:00
Оренбург
2 : 4
Арсенал
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 16:00
Оренбург
2
Арсенал
4
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:30
Арсенал
2 : 2
Оренбург
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:30
Арсенал
2
Оренбург
2
04.03.2017 04 марта 2017 сб 14:00
Оренбург
3 : 0
Арсенал
04.03.2017 04 марта 2017 сб 14:00
Оренбург
3
Арсенал
0
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
Арсенал
0
Оренбург
0
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 13:00
Оренбург
4 : 1
Арсенал
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 13:00
Оренбург
4
Арсенал
1
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
Арсенал
0 : 3
Оренбург
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
Арсенал
0
Оренбург
3
03.03.2015 03 марта 2015 вт 18:00
Арсенал
0 : 1
Оренбург
03.03.2015 03 марта 2015 вт 18:00
Арсенал
0
Оренбург
1
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 16:00
Арсенал
2 : 0
Оренбург
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 16:00
Арсенал
2
Оренбург
0
28.07.2013 28 июля 2013 вс 16:00
Оренбург
2 : 2
Арсенал
28.07.2013 28 июля 2013 вс 16:00
Оренбург
2
Арсенал
2

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