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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Благо 3
Благо 21
Воробьев 50
3:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
4 марта 2017, 14:00 МСК
4.03.2017, 14:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
12
Малых
Андрей Малых
90
48
Григорьев
Максим Григорьев
78
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
3'
21'
3'
21'
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
50'
50'
90
24
Коронов
Игорь Коронов
68
12
Дуриш
Михал Дуриш
85
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
15
Андреев
Дмитрий Андреев
27
Бордачев
Максим Бордачев
4
Жунич
Ивица Жунич
8
Шогенов
Марат Шогенов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
32
Попович
Денис Попович
23
Бреев
Сергей Бреев
10
Саная
Анзор Саная
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
79
Буранов
Данила Буранов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
51
Иванов
Иван Иванов
76
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
46
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
84
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
14
Хагуш
Анри Хагуш
28
Рыжков
Владислав Рыжков
84
Власов
Олег Власов
20
Стеклов
Вадим Стеклов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
26
Думбия
Мусса Думбия
19
Расич
Федерико Расич