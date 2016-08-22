Матч завершен
Арсенал
Тула
0:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
22 авг. 2016, 19:30 МСК
22.08.2016, 19:30 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
77
Фильцов
Александр Фильцов
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
8
Шешуков
Александр Шешуков
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
70
32
Горбанец
Андрей Горбанец
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
76
11
Аппаев
Хызыр Аппаев
46
Запасные
1
Герус
Роман Герус
36
Левашов
Михаил Левашов
2
Ершов
Иван Ершов
5
Хагуш
Анри Хагуш
4
Айдов
Дмитрий Айдов
15
Столяренко
Александр Столяренко
24
Смирнов
Дмитрий Смирнов
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
28
Рыжков
Владислав Рыжков
84
Власов
Олег Власов
16
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
20
Померко
Алексей Померко
71
5
Воробьев
Роман Воробьев
85
6
Бамба
Якуба Бамба
90
90
Делькин
Артем Делькин
74
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
1
Руденко
Александр Руденко
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
4
Жунич
Ивица Жунич
26
Васиев
Фарход Васиев
8
Шогенов
Марат Шогенов
8
Батов
Максим Батов
18
Прудников
Александр Прудников
10
Саная
Анзор Саная
11
Маркелов
Иван Маркелов