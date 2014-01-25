Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Чендлер 27
Дрмич 41
Гинчек 48
Дрмич 70
4:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
25 янв. 2014, 17:30 МСК
25.01.2014, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
55
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
27'
27'
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
80
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
48'
48'
78
0
Дрмич
Йосип Дрмич
41'
70'
41', 70'
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Анга
Мартин Анга
0
Балич
Ханно Балич
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Мак
Роберт Мак
0
Петрак
Ондрей Петрак
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
54
0
Полански
Юджен Полански
66
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
46
0
Хамад
Джилоан Хамад
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Абрахам
Давид Абрахам
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Модест
Антони Модест
0
Фолланд
Кевин Фолланд