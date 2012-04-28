Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бек 22
Брафхайд 88
2:3
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Пекхарт 9
Дидави 45
Пекхарт 71
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
28 апр. 2012, 16:30 МСК
28.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Бек
Андреас Бек
22'
22'
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
90
0
Бабел
Райан Бабел
87
0
Салихович
Сеяд Салихович
77
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
0
Мусона
Ноуледж Мусона
69
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Конрад
Кевин Конрад
0
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
88'
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Млапа
Пениель Млапа
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
45'
45'
75
0
Мак
Роберт Мак
25
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
71'
9'
71', 9'
84
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Марох
Доминик Марох
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер