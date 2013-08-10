Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Абрахам 34
Модест 51
2:2
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Штарк 54
Гинчек 57
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
10 авг. 2013, 16:30 МСК
10.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
34'
34'
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Тескер
Штефан Тескер
90
0
Руди
Себастьян Руди
64
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
0
Полански
Юджен Полански
86
0
Модест
Антони Модест
51'
51'
72
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
0
Шипплок
Свен Шипплок
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Штарк
Никлас Штарк
54'
54'
90
0
Балич
Ханно Балич
72
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Мак
Роберт Мак
46
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
46
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
57'
57'
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Франтц
Майк Франтц
0
Дрмич
Йосип Дрмич