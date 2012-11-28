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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Руди 6
Нильссон 43
Полтер 69
Кийотаке 86
4:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шипплок 33
Салихович 81
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
28 нояб. 2012, 22:45 МСК
28.11.2012, 22:45 МСК
среда
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
43'
43'
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
58
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
86'
86'
87
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
69'
69'
73
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
46
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
81'
81'
90
0
Руди
Себастьян Руди
6'
6'
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
33'
33'
57
0
Фирмино
Роберто Фирмино
68
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Усами
Такаши Усами
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Томалья
Денис Томалья
0
Хоселу
Хоселу