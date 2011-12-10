Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Ибишевич 39
Ибишевич 56
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
10 дек. 2011, 17:30 МСК
10.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
68
0
Дидави
Даниэль Дидави
68
0
Хегелер
Йенс Хегелер
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
0
Айглер
Кристиан Айглер
46
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Камавуака
Уилсон Камавуака
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Буньяку
Альберт Буньяку
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Ворса
Исаак Ворса
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
66
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Бабел
Райан Бабел
84
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
39'
56'
39', 56'
75
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Млапа
Пениель Млапа
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Кайзер
Доминик Кайзер
0
Шипплок
Свен Шипплок