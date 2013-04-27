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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Вайс 11
Салихович 20
2:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Симонс 58
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
27 апр. 2013, 16:30 МСК
27.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Тескер
Штефан Тескер
67
0
Вайс
Тобиас Вайс
11'
11'
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
20'
20'
88
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
70
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Сцарка
Робин Сцарка
0
Шорр
Патрик Шорр
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Людвиг
Андреас Людвиг
0
Шипплок
Свен Шипплок
0
Хоселу
Хоселу
Нюрнберг
мин
0
Дабанли
Беркай Дабанли
84
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
58'
58'
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
46
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Франтц
Майк Франтц
67
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Штарк
Никлас Штарк
0
Мак
Роберт Мак
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт