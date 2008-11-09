Матч завершен
Нумансия
Сория
2:4
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
9 нояб. 2008, 19:00 МСК
9.11.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы