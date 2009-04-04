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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Капи 85
Оливейра 90
3:3
Матч завершен
Нумансия
Сория
Аранда 40
Баркеро 75
Аранда 90
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
4 апр. 2009, 21:00 МСК
4.04.2009, 21:00 МСК
суббота
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монсон
Лусиано Монсон
90
0
Мелли
Мелли
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Хуанма
Хуанма
90
0
Арсу
Арсу
90
0
Эмана
Ашилль Эмана
66
0
Оливейра
Рикардо Оливейра
90'
90'
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Илич
Бранко Илич
0
Давид Ривас
Давид Ривас
0
Капи
Капи
85'
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Одонкор
Давид Одонкор
0
Эду
Эду
Нумансия
мин
0
Марио
Мартинес Марио
90
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
46
0
Димас
Дельгадо Димас
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
75'
75'
82
0
Гоириа
Асьер Гоириа
64
0
Аранда
Карлос Аранда
40'
90'
40'
90'
90
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Павон
Мануэль Павон
0
Браво
Рауль Браво
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
Брит
Горка Брит