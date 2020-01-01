Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Перес 36
Мэддисон 39
Чодури 87
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2020, 18:00 МСК
1.01.2020, 18:00 МСК
среда
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
13
Муто
Йосинори Муто
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
17
Крафт
Эмиль Крафт
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
39'
39'
90
17
Перес
Айосе Перес
36'
36'
90
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
7
Грей
Демарай Грей
20
Чодури
Хамза Чодури
87'
15
Барнс
Харви Барнс
2
Джастин
Джеймс Джастин