Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Перейра 16
Варди 54
Дамметт 57
Варди 64
Ндиди 90
5:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
29 сент. 2019, 18:30 МСК
29.09.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
26
Прат
Деннис Прат
79
23
Перейра
Рикарду Перейра
16'
16'
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
54'
64'
54', 64'
90
17
Перес
Айосе Перес
84
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90'
90'
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
19
Барнс
Харви Барнс
58
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
22
Грей
Демарай Грей
38
Чодури
Хамза Чодури
2
Джастин
Джеймс Джастин
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Ньюкасл Юнайтед
мин
19
Дубравка
Мартин Дубравка
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
11
Атсу
Кристиан Атсу
90
36
Дамметт
Пол Дамметт
57'
57'
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
9
Муто
Йосинори Муто
45
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
34
Жоэлинтон
Жоэлинтон
63
24
Альмирон
Мигель Альмирон
74
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
18
Фернандес
Федерико Фернандес
21
Манкильо
Хавьер Манкильо
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
12
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен