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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Хоселу 4
Гэйл 73
2:3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 20
Грей 60
Перес 86
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
9 дек. 2017, 20:30 МСК
9.12.2017, 20:30 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
21
Хоселу
Хоселу
4'
4'
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
73'
73'
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
Запасные
1
Эллиот
Роб Эллиот
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
10
Диаме
Мухамед Диаме
8
Шелви
Джонджо Шелви
30
Атсу
Кристиан Атсу
45
Митрович
Александар Митрович
17
Перес
Айосе Перес
86'
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
7
Грей
Демарай Грей
60'
60'
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
20'
20'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
28
Фукс
Кристиан Фукс
16
Драгович
Александар Драгович
10
Кинг
Энди Кинг
20
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо