Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 84
1:2
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Шелви 18
Перес 75
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
7 апр. 2018, 17:00 МСК
7.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
14
Силва
Адриен Силва
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
9
Варди
Джейми Варди
84'
84'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
33
Диабате
Фуссейни Диабате
90
Запасные
17
Якупович
Элдин Якупович
28
Фукс
Кристиан Фукс
16
Драгович
Александар Драгович
7
Грей
Демарай Грей
38
Чодури
Хамза Чодури
20
Оказаки
Синджи Оказаки
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
18'
18'
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
17
Перес
Айосе Перес
75'
75'
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
14
Хэйден
Айзек Хэйден
23
Мерино
Микель Мерино
21
Хоселу
Хоселу
30
Атсу
Кристиан Атсу