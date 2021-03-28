Северная Македония - Лихтенштейн: 28 марта 2021 смотреть онлайн

Северная Македония
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Северная Македония - Лихтенштейн: 28 марта 2021 смотреть онлайн

Лихтенштейн
Отбор ЧМ. Европа, 2 тур

Отбор ЧМ. Европа,

2 тур
28 марта 2021, 21:45 МСК
28.03.2021, 21:45 МСК
воскресенье
Cтадион Арена Филип II Македонский
Арена Филип II Македонский
Скопье
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Предварительный состав

Северная Македония
мин
1
Димитриевски
Столе Димитриевски
8
Алиоски
Эзган Алиоски
4
Ристевски
Кирче Ристевски
6
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
13
Ристовски
Стефан Ристовски
17
Барди
Энис Барди
16
Николов
Бобан Николов
21
Эльмас
Эльйиф Эльмас
10
Пандев
Горан Пандев
23
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
-
12
Богатинов
Мартин Богатинов
-
3
Ашковски
Стефан Ашковски
-
14
Ибраими
Агим Ибраими
-
5
Адеми
Ариян Адеми
-
20
Спировски
Стефан Спировски
-
15
Аврамовски
Даниэль Аврамовски
-
11
Хасани
Ферхан Хасани
-
9
Трайковски
Александар Трайковски
-
19
Велкоски
Крсте Велкоски
-
7
Радески
Марьян Радески
-
18
Стояновски
Влатко Стояновски
-
Лихтенштейн
мин
10
Фрик
Ноа Фрик
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
4
Кауфманн
Даниэль Кауфманн
6
Малин
Андреас Малин
3
Гопель
Максимилиан Гопель
23
Хофер
Йенс Хофер
18
Хаслер
Николас Хаслер
8
Зеле
Арон Зеле
14
Мейер
Ливио Мейер
15
Йилдыз
Сейхан Йилдыз
7
Фрик
Яник Фрик
Запасные
21
Оспельт
Юстин Оспельт
-
12
Хоби
Томас Хоби
-
5
Марксер
Александер Марксер
-
20
Вольфингер
Сандро Вольфингер
-
2
Брендле
Даниэль Брендле
-
16
Вольфингер
Фабио Вольфингер
-
17
Фроммельт
Ноа Фроммельт
-
22
Оспельт
Филипп Оспельт
-

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