Лихтенштейн - Северная Македония: 08 октября 2021 смотреть онлайн

Лихтенштейн
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Лихтенштейн - Северная Македония: 08 октября 2021 смотреть онлайн

Северная Македония
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур

Отбор ЧМ. Европа,

7 тур
8 окт. 2021, 21:45 МСК
8.10.2021, 21:45 МСК
пятница
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Предварительный состав

Лихтенштейн
мин
10
Фрик
Ноа Фрик
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
4
Кауфманн
Даниэль Кауфманн
6
Малин
Андреас Малин
3
Гопель
Максимилиан Гопель
23
Хофер
Йенс Хофер
18
Хаслер
Николас Хаслер
8
Зеле
Арон Зеле
14
Мейер
Ливио Мейер
15
Йилдыз
Сейхан Йилдыз
7
Фрик
Яник Фрик
Запасные
21
Оспельт
Юстин Оспельт
-
12
Хоби
Томас Хоби
-
5
Марксер
Александер Марксер
-
20
Вольфингер
Сандро Вольфингер
-
2
Брендле
Даниэль Брендле
-
16
Вольфингер
Фабио Вольфингер
-
17
Фроммельт
Ноа Фроммельт
-
22
Оспельт
Филипп Оспельт
-
Северная Македония
мин
1
Димитриевски
Столе Димитриевски
8
Алиоски
Эзган Алиоски
4
Ристевски
Кирче Ристевски
6
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
13
Ристовски
Стефан Ристовски
17
Барди
Энис Барди
16
Николов
Бобан Николов
21
Эльмас
Эльйиф Эльмас
10
Пандев
Горан Пандев
23
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
-
12
Богатинов
Мартин Богатинов
-
3
Ашковски
Стефан Ашковски
-
14
Ибраими
Агим Ибраими
-
5
Адеми
Ариян Адеми
-
20
Спировски
Стефан Спировски
-
15
Аврамовски
Даниэль Аврамовски
-
11
Хасани
Ферхан Хасани
-
9
Трайковски
Александар Трайковски
-
19
Велкоски
Крсте Велкоски
-
7
Радески
Марьян Радески
-
18
Стояновски
Влатко Стояновски
-

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