Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Александр Соболев
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
США
Нидерланды
Косово
Англия
Испания
Франция
Новая Зеландия
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Манчестер Сити
Бавария
Краснодар
Барселона
Ювентус
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига 1
Ницца VS Нант
Поделиться:
Ницца - Нант: 04 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Ницца
Ницца
1:2
Ницца - Нант: 04 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 9 тур
Лига 1,
9 тур
Франция
4 нояб. 2015, 20:30 МСК
4.11.2015, 20:30 МСК
среда
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
13
Камара
Ассан Камара
23
Лотомба
Жордан Лотомба
25
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
5
Данильюк
Флавьюс Данильюк
10
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
6
Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
9
Дольберг
Каспер Дольберг
7
Маолида
Мизьян Маолида
11
Гуири
Амин Гуири
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
24
Пельмар
Анди Пельмар
-
20
Аталь
Юсеф Аталь
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
3
Бамбу
Робсон Бамбу
-
22
Лопеш
Рони Лопеш
-
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
-
27
Труй
Алексис Труй
-
14
Ндой
Дан Ндой
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Нант
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
22:00
Ницца
2
Нант
1
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Ницца
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1
Ницца
0
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Нант
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Ницца
1
Нант
1
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Нант
1 : 2
Ницца
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Нант
1
Ницца
2
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Ницца
1 : 1
Нант
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Ницца
1
Нант
1
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
Нант
1 : 2
Ницца
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
Нант
1
Ницца
2
18.03.2017
18 марта 2017
сб
19:00
Нант
1 : 1
Ницца
18.03.2017
18 марта 2017
сб
19:00
Нант
1
Ницца
1
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Ницца
4 : 1
Нант
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Ницца
4
Нант
1
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
15:00
Нант
1 : 0
Ницца
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
15:00
Нант
1
Ницца
0
04.11.2015
04 нояб. 2015
ср
20:30
Ницца
1 : 2
Нант
04.11.2015
04 нояб. 2015
ср
20:30
Ницца
1
Нант
2
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:00
Ницца
0 : 0
Нант
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:00
Ницца
0
Нант
0
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:00
Нант
2 : 1
Ницца
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:00
Нант
2
Ницца
1
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
22:00
Ницца
0 : 0
Нант
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
22:00
Ницца
0
Нант
0
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
16:15
Нант
0 : 2
Ницца
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
16:15
Нант
0
Ницца
2
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
20:00
Нант
2 : 0
Ницца
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
20:00
Нант
2
Ницца
0
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Нант
2 : 0
Ницца
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Нант
2
Ницца
0
16.11.2008
16 нояб. 2008
вс
19:00
Ницца
2 : 1
Нант
16.11.2008
16 нояб. 2008
вс
19:00
Ницца
2
Нант
1
Новости
Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 17:25
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
02 октября 2019, 16:19
#
Новости матча
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря 2020, 14:40
Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06