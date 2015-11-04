Ницца - Нант: 04 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
1:2

Ницца - Нант: 04 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
4 нояб. 2015, 20:30 МСК
4.11.2015, 20:30 МСК
среда
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
13
Камара
Ассан Камара
23
Лотомба
Жордан Лотомба
25
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
5
Данильюк
Флавьюс Данильюк
10
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
6
Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
9
Дольберг
Каспер Дольберг
7
Маолида
Мизьян Маолида
11
Гуири
Амин Гуири
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
24
Пельмар
Анди Пельмар
-
20
Аталь
Юсеф Аталь
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
3
Бамбу
Робсон Бамбу
-
22
Лопеш
Рони Лопеш
-
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
-
27
Труй
Алексис Труй
-
14
Ндой
Дан Ндой
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

03.10.2020 03 окт. 2020 сб 22:00
Ницца
2 : 1
Нант
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 22:00
Ницца
2
Нант
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Нант
1 : 0
Ницца
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Нант
1
Ницца
0
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Нант
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
Ницца
1
Нант
1
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 20:00
Нант
1 : 2
Ницца
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 20:00
Нант
1
Ницца
2
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Ницца
1 : 1
Нант
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Ницца
1
Нант
1
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 19:00
Нант
1 : 2
Ницца
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 19:00
Нант
1
Ницца
2
18.03.2017 18 марта 2017 сб 19:00
Нант
1 : 1
Ницца
18.03.2017 18 марта 2017 сб 19:00
Нант
1
Ницца
1
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Ницца
4 : 1
Нант
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Ницца
4
Нант
1
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 15:00
Нант
1 : 0
Ницца
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 15:00
Нант
1
Ницца
0
04.11.2015 04 нояб. 2015 ср 20:30
Ницца
1 : 2
Нант
04.11.2015 04 нояб. 2015 ср 20:30
Ницца
1
Нант
2
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:00
Ницца
0 : 0
Нант
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:00
Ницца
0
Нант
0
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:00
Нант
2 : 1
Ницца
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:00
Нант
2
Ницца
1
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:00
Ницца
0 : 0
Нант
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:00
Ницца
0
Нант
0
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 16:15
Нант
0 : 2
Ницца
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 16:15
Нант
0
Ницца
2
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
Нант
2 : 0
Ницца
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
Нант
2
Ницца
0
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Нант
2 : 0
Ницца
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Нант
2
Ницца
0
16.11.2008 16 нояб. 2008 вс 19:00
Ницца
2 : 1
Нант
16.11.2008 16 нояб. 2008 вс 19:00
Ницца
2
Нант
1

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