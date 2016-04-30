Нант - Ницца: 30 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
1:0

Нант - Ницца: 30 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
30 апр. 2016, 15:00 МСК
30.04.2016, 15:00 МСК
суббота
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
13
Камара
Ассан Камара
23
Лотомба
Жордан Лотомба
25
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
5
Данильюк
Флавьюс Данильюк
10
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
6
Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
9
Дольберг
Каспер Дольберг
7
Маолида
Мизьян Маолида
11
Гуири
Амин Гуири
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
24
Пельмар
Анди Пельмар
-
20
Аталь
Юсеф Аталь
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
3
Бамбу
Робсон Бамбу
-
22
Лопеш
Рони Лопеш
-
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
-
27
Труй
Алексис Труй
-
14
Ндой
Дан Ндой
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

03.10.2020 03 окт. 2020 сб 22:00
Ницца
2 : 1
Нант
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 22:00
Ницца
2
Нант
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Нант
1 : 0
Ницца
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Нант
1
Ницца
0
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Нант
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
Ницца
1
Нант
1
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 20:00
Нант
1 : 2
Ницца
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 20:00
Нант
1
Ницца
2
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Ницца
1 : 1
Нант
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Ницца
1
Нант
1
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 19:00
Нант
1 : 2
Ницца
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 19:00
Нант
1
Ницца
2
18.03.2017 18 марта 2017 сб 19:00
Нант
1 : 1
Ницца
18.03.2017 18 марта 2017 сб 19:00
Нант
1
Ницца
1
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Ницца
4 : 1
Нант
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Ницца
4
Нант
1
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 15:00
Нант
1 : 0
Ницца
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 15:00
Нант
1
Ницца
0
04.11.2015 04 нояб. 2015 ср 20:30
Ницца
1 : 2
Нант
04.11.2015 04 нояб. 2015 ср 20:30
Ницца
1
Нант
2
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:00
Ницца
0 : 0
Нант
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:00
Ницца
0
Нант
0
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:00
Нант
2 : 1
Ницца
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:00
Нант
2
Ницца
1
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:00
Ницца
0 : 0
Нант
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:00
Ницца
0
Нант
0
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 16:15
Нант
0 : 2
Ницца
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 16:15
Нант
0
Ницца
2
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
Нант
2 : 0
Ницца
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
Нант
2
Ницца
0
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Нант
2 : 0
Ницца
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Нант
2
Ницца
0
16.11.2008 16 нояб. 2008 вс 19:00
Ницца
2 : 1
Нант
16.11.2008 16 нояб. 2008 вс 19:00
Ницца
2
Нант
1

Новости

Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 17:25
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
02 октября 2019, 16:19
# Новости матча
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря 2020, 14:40
Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06