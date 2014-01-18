Матч завершен
Ницца
Ницца
2:0
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
18 янв. 2014, 22:00 МСК
18.01.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы