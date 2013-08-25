Матч завершен
Аяччо
Аяччо
0:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
25 авг. 2013, 18:00 МСК
25.08.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Составы