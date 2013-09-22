Матч завершен
Ницца
Ницца
4:0
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
22 сент. 2013, 18:00 МСК
22.09.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Составы